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Следствию отказали в аресте депутата Белоусова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в ходатайстве об аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова. Об этом сообщает ТАСС 15 марта.

Ранее в этот день Белоусова задержали по обвинению в получении взятки размером почти 3,5 млрд рублей. Адвокат депутата Игорь Трунов сообщил, что его подзащитного вызвали в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытии его задержали и доставили в суд.

Следствие просило арестовать Белоусова в рамках дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича о взяточничестве. Вину Белоусов не признает.

18 июня 2018 года Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Белоусова депутатской неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности. В декабре Госдума ответила согласием.

Белоусов, его теща Маргарита Бутакова и помощник Андрей Чуркин являются фигурантами скандального дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, который скрывается в Великобритании и был объявлен в международный розыск.

По версии следствия, депутат и его сообщники с 2011 по 2014 год получили от крупного челябинского холдинга «Автобан» 3,25 млрд рублей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог. Уголовное дело о получении и дачи взятки в особо крупном размере (ст. 290, 291 УК РФ), а также посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) было возбуждено в 2017 году.

В февраля 76-летняя Бутакова в открытом письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Юрию Чайке попросила обратить внимание на уголовное дело.

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