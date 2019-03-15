Избитая осетинским депутатом учительница рассказала о конфликте

Учительница школы №4 Ардонского района Северной Осетии Медина Созиева рассказала подробности нападения местного депутата Василия Гогичаева.

6 марта 28-летний мужчина ворвался в кабинет во время урока и начал избивать учителя начальных классов на глазах у детей. Таким образом депутат решил «разобраться» с педагогом за воспитательную беседу с его племянницей.

В разговоре с телеканалом РЕН ТВ Созиева уточнила, что мужчина бил ее по голове и лицу, а также дергал за волосы. При этом после нападения Гогичаев просил у женщины прощения и «готов был встать на колени».

По словам учительницы, депутат не в первый раз избивает учителей из-за плохой успеваемости племянницы, но до этого случая ему всё сходило с рук.

«Обидно, что как учителя меня унизили морально. И это видели дети не только нулевого класса, но и старшеклассники. Перемена тогда уже началась», — призналась Созиева.

Она добавила, что написала на Гогичаева заявление в полицию. Поведением депутата также заинтересовался Следственный комитет, в ближайшее время сотрудники ведомства проведут проверку.

После того как информация о случившемся попала в СМИ, парламентарий записал видеообращение и заявил о решении сложить с себя полномочия.