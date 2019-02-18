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СМИ узнали подробности дела экс-губернатора Юревича

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Стали известны подробности скандального дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, фигурантами по которому также являются депутат Госдумы Вадим Белоусов, его теща Маргарита Бутакова и помощник Андрей Чуркин.

12 февраля 76-летняя Бутакова опубликовала открытое письмо к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросила обратить внимание на уголовное дело.

Теща депутата назвала расследование изощренной аферой, подстроенной бизнесменами Сергеем Вильшенко, Алексеем Башаевым, Константином Овчинниковым и их помощницей Екатериной Краснихиной с целью переложить уголовные дела о многомиллиардных хищениях на нее, Юревича, Белоусова и его помощника.

Следствие же утверждает, что депутат и его сообщники с 2011 по 2014 год получили от крупного челябинского холдинга 3,2 млрд рублей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог.

По данным «Аргументов недели», в материалах дела фигурирует некая Татьяна Солончак, которой Вильшенко и Краснихина завещали свои доли в нескольких коммерческих фирмах, а также уступили права на десятки миллионов долларов. Кроме того, найденные при обысках электронные переписки свидетельствуют, что Краснихина помогала Солончак в подборе элитной заграничной недвижимости в Швейцарии и Великобритании.

Издание утверждает, что гражданским мужем Солончак и отцом ее ребенка является человек, чьи фамилия, имя, отчество, дата и год рождения полностью совпадают с данными действующего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Сейчас, по данным издания, Солончак постоянно проживает в Швейцарии. Юревич скрылся от следствия в Великобритании и объявлен в международный розыск. Лишенный неприкосновенности депутат Белоусов находится под следствием.

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