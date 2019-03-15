Суд признал опасной установку уменьшенных дорожных знаков

Мировой суд в Москве признал установку уменьшенных дорожных знаков небезопасными и обязал Центр организации дорожного движения (ЦОДД) заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Спор начался после установки модернизированных указателей «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» на улицах столицы, пишет газета «Коммерсант».

По данным журналистов, с идеей установить уменьшенные знаки ЦОДД вместе с экспертным центром Probok.net выступил еще в 2015 году. Эксперты посчитали, что существующие указатели портят облик города. С 1 ноября 2017 года Росстандарт ввел в действие предварительный национальный стандарт (ПНСТ), согласно которому российским городам было разрешено применять уменьшенные знаки в пилотном режиме.

После этого ЦОДД установил знаки размером 500x500 мм на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве. Позже такие знаки появились на улицах Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая и в Никитском переулке. В ГИБДД такое нововведение не оценили — по их данным, ранее на этих улицах аварий не было, но после установки новых знаков здесь произошло семь наездов на пешеходов, двое погибли.

Госавтоинспекция обратилась в суд с просьбой признать уменьшенные указатели небезопасными и вернуть прежние указатели. Так, согласно национальным ГОСТам 52289 и 52290, знак «Уступи дорогу» должен иметь размер 900x900 мм, а «Пешеходный переход» — 700x700 мм. В итоге суд встал на сторону ГИБДД и обязал ЦОДД выплатить штраф.

14 января глава ЦОДД Вадим Юрьев сообщил, что до конца 2019 года дорожные знаки уменьшенного размера дополнительно установят на 37 улицах в центре Москвы.