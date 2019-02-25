Уменьшенные дорожные знаки начнут применять в России после тестов в Москве

Знаки дорожного движения малого размера будут применять в России после тестов в Москве. При этом знаки приоритета останутся обычного размера. Об этом сообщил в понедельник, 25 февраля, глава ГИБДД России Михаил Черников.

По словам Черникова, пока экспериментальные знаки применяются в пределах Садового кольца в Москве, где имеется по одной полосе движения в каждую сторону или одностороннее движение, и интенсивность движения небольшая, передает НСН.

«Мы хотим посмотреть, как это будет работать. Знаки не должны чрезмерно загружать улицы. Знаки меньшего размера надо применять только в городах, где скорости, как правило, ниже. Конечно, например, знаки приоритета должны оставаться в привычном формате, иначе это опасно», — цитирует главу ГИБДД «РИА Новости».

Эксперимент по введению знаков дорожного движения малых размеров пока продолжается, подчеркнул Черников.

Глава ведомства отметил, что сначала новые знаки «загостируют», то есть, определят, где можно будет устанавливать такой знак, при какой видимости и на какой проезжей части. После этого их можно будет применять повсеместно.

14 января глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев сообщил, что до конца 2019 года дорожные знаки уменьшенного размера дополнительно установят на 37 улицах в центре Москвы.