Работодатели рассказали о проверке кредитной истории соискателей

Чаще всего кредитные истории проверяют у откликнувшихся на вакансии в банках и торговых компаниях. Большинство соискателей, столкнувшихся с такими мерами, претендовали на руководящие должности, свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Как уточняет «РИА Новости», только 5% работодателей проверяют кредитные истории всех кандидатов, 10% компаний осуществляют выборочную проверку.

«Соискателей, которым приходилось сталкиваться с проверкой кредитной истории, — 12%. Реже всего такое вступительное испытание доводилось проходить молодежи до 24 лет (6%)», — говорится в исследовании.

Опрос был проведен в 157 населенных пунктах России с 18 февраля по 4 марта. Всего в исследовании приняли участие 500 представителей кадровых служб, ответственных за подбор персонала.

В январе сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» назвал десять самых необычных вакансий, которые работодатели предлагают соискателям в России. На первом месте оказалась позиция грумера, он же парикмахер и стилист для собак.