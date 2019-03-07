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Конструкторы установили санузел в танке «Армата»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе «Армата», санузлами. Об этом 7 марта рассказал директор по качеству и информационным технологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

Специалист отметил, что длительное непрерывное пребывание внутри боевой машины — одна из особенностей службы танкистов.

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«Здесь основное ограничение — нет возможности справлять естественные надобности. То есть вода и сухой паек в танке есть, но всё остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата», — цитирует его ТАСС.

В феврале сообщалось, что танк Т-14 «Армата» после доработки вышел в серийное производство. До конца 2019 года 12 танков и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16 поступят в войска.

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа. На ее основе создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и другие бронемашины. Это принципиально новая российская разработка, не имеющая аналогов в мире.

Т-14 впервые был представлен на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Он предназначен для поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

22 декабря американский эксперт Уилл Флэнниган сравнил российский танк на платформе «Армата» с британским Challenger 2 и американским M1A2 Abrams, которые находятся на вооружении НАТО. По его мнению, танк превзошел их по трем ключевым показателям: живучести, огневой мощи и мобильности.

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