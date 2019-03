На учениях армии КНР заметили макет российского танка Т-90

Китайские военные во время учений использовали макет танка Т-90, пишет Defence Blog со ссылкой на фотографии с полигона.

При этом представители армии Китая появление данного макета не прокомментировали.

По мнению экспертов, образец боевой машины российского производства использовали для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей.

Как отмечает «Российская газета», Народно-освободительной армии Китая удалось создать хорошую копию танка. При этом, судя по камуфляжной расцветке, речь идет об имитации Т-90С, которые состоят на вооружении Индии.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq