На учениях армии КНР заметили макет российского танка Т-90

Китайские военные во время учений использовали макет танка Т-90, пишет Defence Blog со ссылкой на фотографии с полигона.

При этом представители армии Китая появление данного макета не прокомментировали.

По мнению экспертов, образец боевой машины российского производства использовали для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей.

Как отмечает «Российская газета», Народно-освободительной армии Китая удалось создать хорошую копию танка. При этом, судя по камуфляжной расцветке, речь идет об имитации Т-90С, которые состоят на вооружении Индии.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq — Defence blog (@Defence_blog) 1 марта 2019 г.

Т-90 был разработан «Уралвагонзаводом» в 1990-х годах. При этом выпускалась и его модификация для экспорта — Т-90С. В период с 2001 по 2010 год этот танк был самым продаваемым на мировом рынке.

Китай и Индия на протяжении многих лет оспаривают территории на севере Кашмира. Время от времени в спорном районе происходят стычки между военными двух стран.

Практика отработки маневров на различных макетах иностранной боевой техники распространена во многих армиях мира.

23 января сообщалось, что американские военные во время учений Southern Strike использовали военную технику, стилизованную под российские средства ПВО.