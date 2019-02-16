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Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90МС

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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«Где применяется Т-90, обеспечен максимальный успех»
Командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-майор Сергей Кисель — о развитии танковых войск и новейших образцах боевой техники

Появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт.

На записи телеканала «Звезда» запечатлены ходовые испытания машины, а также стрельба в движении. При этом одновременно демонстрируется работа экипажа.

Новинка оснащена модульной динамической защитой третьего поколения, которая обеспечивает ей высокоэффективную всесторонную защиту от современных средств поражения.

Как рассказал генеральный директор Конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов, танк имеет новую систему управления огнем с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика.

Кроме того, была значительно улучшена эргономика танка. Масса Т-90МС не превысила 50 т, благодаря чему танк превосходит конкурентов по мобильности.

Американское издание The National Interest ранее опубликовало статью, в которой отмечается, что российский танк Т-90 является самым смертоносным в мире, так как может воевать в любых условиях.

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