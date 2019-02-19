В США оценили «смертоносный» российский танк Т-90МС

Модификация «смертоносного» российского танка Т-90 — Т-90МС — представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом, пишет The National Interest.

Т-90 был основой бронетанковых войск России с 1990-х по 2011 год, пишет издание. При этом ранее «Уралвагонзавод» уже выпускал его модификации для экспорта — Т-90С. В период с 2001 по 2010 год этот танк стал самым продаваемым на мировом рынке.

Т-90МС по сравнению со своим предшественником имеет ряд серьезных улучшений.

Так, он оснащен более мощным 1130-сильным дизельным двигателем В-92С2Ф, улучшенным тепловизором, цифровым компьютером, навигационной системой ГЛОНАСС, переработанной башней и динамической защитой, указывает автор материала.

Всё это, плюс уменьшение затрат на производство за счет установки пушки 2А46, а не более новой 2А82-1М, по его словам, значительно увеличивают экспортный потенциал танка.

По оценкам издания, стоить боевая машина может около $4,5 млн в то время, как Т-90С продается за $2,5–3,5 млн.

Однако несмотря на большую стоимость «Рособоронэкспорт» близок к завершению сделки по поставкам нового танка в Египет и Кувейт, пишет NI.

Кроме того, РФ продолжает продавать Т-90С и даже оригинальные Т-90, которые остаются актуальными и востребованными.

В декабре прошлого года в США сравнили легендарный советский танк Т-34 с американским Sherman и британским Cromwell.