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Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка

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Центральный банк России отозвал лицензию у кредитной организации Роскомснаббанк, сообщается 7 марта на сайте регулятора.

«Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Роскомснаббанк (публичное акционерное общество) Роскомснаббанк (ПАО) (город Уфа)», — говорится в документе.

Башкирский Роскомснаббанк был основан в 1991 году как КБ «Башкомснаббанк».

Основу его клиентской базы составляли государственные муниципальные и унитарные предприятия, торговые сети, финансовые и инвестиционные компании республики, отмечает «Интерфакс».

31 января ЦБ аннулировал лицензию нижегородского Радиотехбанка. В деятельности кредитной организации были выявлены нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

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