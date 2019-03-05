В ЦБ назвали сроки влияния прошлогоднего ослабления рубля на инфляцию

Эффект от влияния ослабления курса российской валюты в 2018 году на уровень инфляции может завершиться в апреле 2019 года. Об этом 5 марта рассказал замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России Андрей Липин.

Регулятор закончит оценку влияния повышения НДС и ослабления рубля к апрелю, уточнил он. Рубль ослаб в 2018 году, к этому сроку эффекты от этого пройдут, пояснил он. «Мы посмотрим на то, что происходит, плюс проанализируем ситуацию с ценами на рынке продовольственных товаров», — отметил он в беседе с «Интерфаксом».

События носят временный характер, поэтому инфляция к 2020 году вернется на уровень 4%, сказал Липин. Ослабление курса рубля и эффекты от этого действительно повлияли на рост инфляции в первой половине года, но далее ситуация изменится.

Банк России ранее оценил, что ослабление курса рубля приведет к росту инфляции на 0,9 процентного пункта (п.п.). Эффект от повышения НДС регулятор оценил в среднем в 1 п.п.

3 марта начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов предупредил, что на фоне биржевого конфликта США и Китая доллар и евро в марте могут заметно вырасти. В случае ухудшения внешнего фона инвесторы могут быстро выйти из рублевых активов и уйти в доллар и евро.

17 февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что обвала рубля не произойдет.