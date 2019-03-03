Эксперт предупредил о мартовском скачке доллара и евро

На фоне биржевого конфликта США и Китая доллар и евро в марте могут заметно вырасти. Об этом заявил начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Эксперт прогнозирует, что в марте курс американской валюты может вырасти до 68 рублей, передает «Федеральное агентство новостей». В начале весны такая ситуация традиционна, так как инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты, пояснил он.

Кроме того, торговая война между США и Китаем затронет цены и спрос на нефть, что тоже повлияет на положение рубля. Усугубляют ситуацию и разговоры о новых антироссийских санкциях.

Абрамов добавил, что в случае ухудшения внешнего фона инвесторы могут быстро выйти из рублевых активов и уйти в доллар и евро. Однако говорить об этом, по его словам, пока рано.

В феврале эксперты британского журнала The Economist назвали торговую войну США и КНР одной из главных опасностей для мировой экономики в 2019 году. Эксперты считают, что конфликт может повлечь за собой сокращение объемов глобальной торговли, окажет значительное влияние на инфляцию, потребительское поведение, бизнес и в итоге на экономический рост.