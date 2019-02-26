The Economist назвал главные риски для мировой экономики в 2019 году

Эксперты британского журнала The Economist перечислили главные риски для мировой экономики в 2019 году, рейтинг опубликован на сайте журнала.

Перспективы международной экономики, по мнению экспертов, ухудшаются. Ожидается, что экономический рост снизится с 2,9% в 2018 году до 2,8% в 2019-м и до 2,6% в 2020-м. Одной из основных угроз специалисты называют торговый конфликт между Китаем и Соединенными Штатами.

В настоящее время Пекин и Вашингтон ведут переговоры, и есть надежда, что они заключат торговую сделку, которая позволит избежать ухудшения ситуации. Тем не менее такое перемирие может быть временным, так как КНР вряд ли выполнит все требования США. Эксперты The Economist считают, что такие конфликты повлекут за собой сокращение объемов глобальной торговли, окажут значительное влияние на инфляцию, потребительское поведение, бизнес и в итоге на экономический рост.

Еще одну угрозу представляет собой рецессия в американской экономике. Согласно прогнозу к 2020 году рост ВВП США может снизиться с 2,9 до 1,5%. Спад может оказаться сильнее из-за уязвимости американского финансового сектора, передает РБК. Замедление в Соединенных Штатах существенно усугубит ситуацию в мировой экономике, потому что многие страны пострадают от снижения спроса на их товары в США и от снижения потока инвестиций.

Другая проблема, рассматриваемая в докладе, — спад на развивающихся рынках. В прошлом году ряд таких стран пострадал от валютных кризисов, в текущем году ситуация может усугубиться. Это связано с неустойчивым экономическим положением, вызванным внутренними проблемами, а также с торговой войной США и КНР и с оттоком иностранных инвесторов из этих государств.

«В этом сценарии отток капитала из стран с развивающимся рынком может стать более неизбирательным и серьезным, что вынудит страны с внешними дисбалансами пойти на болезненные меры, а наиболее уязвимые из них окажутся в глубоком кризисе», — говорится в прогнозе. Таким образом, ВВП развивающихся стран резко упадет.

Среди прочих рисков эксперты отмечают снижение экономического роста в Китае, резкое повышение цен на нефть в результате возникновения дефицита поставок, противостояние из-за спорных территорий в Южно-Китайском море, кибератаки в интернете, возможность военных действий на Корейском полуострове, Brexit без сделки, начало банковского кризиса в Италии вследствие политической и финансовой нестабильности.

5 декабря прошлого года Bloomberg опубликовал прогноз, в котором названы главные политические риски для развития мировой экономики в 2019 году. По данным агентства, одну из основных опасностей представляют торговые войны, в частности противостояние США и Китая. Несмотря на то что стороны договорились приостановить взаимное введение торговых пошлин, такие разногласия сами по себе могут означать первые стадии «продолжительной холодной войны».