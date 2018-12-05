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Bloomberg назвал главные риски для мировой экономики в 2019 году

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Фото: Global Look Press/Bilderbox/chromorange
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Агентство Bloomberg в среду, 5 декабря, опубликовало прогноз, в котором названы главные политические риски для развития мировой экономики в 2019 году.

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Как отмечает агентство, в будущем году вряд ли произойдет экономический спад, однако «риски растут». Одну из основных опасностей для мировой экономики представляют торговые войны, в частности, противостояние США и Китая. Несмотря на то что стороны договорились приостановить взаимное введение торговых пошлин, такое противостояние само по себе может означать первые стадии «продолжительной холодной войны». Если американский президент Дональд Трамп введет пошлины на импорт всех товаров из КНР, китайский ВВП может потерять до 1,5%. В таком случае можно ожидать снижение мировой экономики до 5%.

Вторая проблема, рассматриваемая в докладе, — популистское правительство в Италии, которое спорит с Евросоюзом по поводу фискальной политики. Бюджет средиземноморской страны не соответствует требованиям ЕС: Брюссель просит Рим сократить расходы. Такое развитие событий представляет угрозу как для Италии, так и для Евросоюза в целом.

Вдобавок беспокойство вызывает отсутствие какого-либо консенсуса у британской верхушки по поводу выхода страны из Европейского союза. По данным Bloomberg, вероятность смены премьер-министра и правительства является весьма высокой. Brexit без сделки с ЕС может привести к снижению британского ВВП на 7% к 2030 году. Другие варианты выхода также повлекут за собой определенный спад.

Кроме того, эксперты указали на то, что «демократическое большинство» в палате представителей США может начать оказывать давление на Трампа в связи с расследованием его президентской кампании, а также «бизнес-империи» его семьи. Это приведет к политическим и экономическим «заторам» в Соединенных Штатах.

Среди прочих опасностей экономисты называют угрозу популистских движений во время выборов в следующем году. В фокусе внимания специалистов остаются также отношения Соединенных Штатов с Ираном и решения Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Именно эти два фактора являются ключевыми в изменении цен на нефть. Кроме того, опасения в азиатском регионе вызывает политика КНДР, а также  отношения Китая с соседними государствами. Наконец, серьезной остается угроза терроризма: в 2017 году произошли 10,9 тыс. нападений, в которых погибло около 26,4 тыс. людей.

4 декабря из доклада Всемирного банка стало известно, что относительно высокий уровень международных резервов и небольшой внешний долг помогут России выдержать внешние потрясения и ограничить влияние внешней волатильности.

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