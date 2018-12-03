В КНР предсказали наращивание США импорта для поддержания своей экономики

США будут вынуждены наращивать импорт для поддержания своей экономики. С таким прогнозом выступили китайские экономические обозреватели Global Times в понедельник, 3 декабря.

«США нуждаются в больших объемах импорта для поддержания собственной экономики», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в Китае уверены, что в ходе интеграции двух крупнейших экономик мира трения между ними неизбежны, их нужно рассматривать как болезненный, но необходимый шаг.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 6 июля. Тогда страны ввели взаимные таможенные пошлины.

24 сентября вступили в силу американские пошлины на товары из КНР объемом импорта в $200 млрд в год в размере 10%. В ответ Пекин ввел пошлины в размере 5–10% на импорт из США объемом $60 млрд.

1 декабря президент США Дональд Трамп согласился 90 дней не поднимать пошлины на товары из Китая с 1 января. За это время страны должны прийти к соглашению.