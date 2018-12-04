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Всемирный банк дал прогноз по росту экономики России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Относительно высокий уровень международных резервов и небольшой внешний долг помогут России выдержать внешние потрясения и ограничить влияние внешней волатильности, говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.

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В документе отмечается, что на конец сентября международные резервы страны составили $460,6 млрд. С начала года они увеличились на $31,1 млрд против $14,4 млрд за аналогичный период прошлого года.

Ускорить рост ВВП страны до 3% к 2028 году, по мнению аналитиков, позволит реализация планируемых российским правительством реформ, которые могут обеспечить долгосрочные выгоды, а также улучшение демографической ситуации в стране в течение ближайших 10 лет. При этом для ослабления влияния краткосрочных рисков и неблагоприятных факторов в будущем государству необходимо будет принять ряд мер.

«Таким образом, пакет мер, обеспечивающих существенные выгоды на раннем этапе, имеет больше шансов на успех в долгосрочной перспективе», — говорится в докладе.

В то же время в рамках базового сценария Всемирного банка потенциальные темпы роста экономики России сохранятся на уровне около 1,5% при росте мировой экономики на 3% в год, пишет ТАСС.

8 ноября глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что реализация экономических мер, намеченных правительством страны, поможет обеспечить рост ВВП на уровне 3% в 2021 году.

В апреле Россия и США отказались участвовать в докапитализации Всемирного банка. Отказ России был вызван несогласием с тем, что Агентство международного развития (IDA, административный орган США, ответственный за реализацию помощи. — Ред.) финансируется за счет самых нуждающихся акционеров — заемщиков Всемирного банка. Второй причиной отказа Москвы от участия был запрет на деятельность Всемирного банка на территории России.

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