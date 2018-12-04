Всемирный банк назвал среднюю цену на нефть на ближайшие три года

Средняя цена на нефть в ближайшие три года ожидается на уровне $71 за баррель, это следует из доклада Всемирного банка о перспективах роста мировой экономики.

Опубликованный прогноз связан с неопределенностью, отмечает ТАСС, но в течение трех лет ожидается сохранение уверенного спроса на нефть. Приводятся данные, что Международное энергетическое агентство прогнозирует повышение спроса на 1,4 млн баррелей в сутки, но прогноз скорректировали в сторону снижения «по сравнению с более ранними оценками».

3 декабря мировые цены на нефть выросли почти на 5%. 1 декабря президент России Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на полях саммита G20 договорились об очередном продлении соглашения об ограничении добычи нефти.