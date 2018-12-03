В «Сколково» предсказали падение цен на нефть после выхода Катара из ОПЕК

Намерение Катара покинуть Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК) приведет в ближайшее время к продолжению падения цен на нефть. Об этом в понедельник, 3 декабря, рассказала «Известиям» эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко.

Ранее 3 декабря министр по вопросам энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада заявил, что его страна решила выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года. По его словам, Катар хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.

«Несмотря на то, что Катар вряд ли сможет серьезно увеличить добычу нефти, в ближайшие дни выход страны из ОПЕК усилит ниспадающий ценовой тренд [на нефть], поскольку такое решение накануне встречи участников коалиции может указывать на рассогласованность среди них», — заявила аналитик.

Министерская встреча ОПЕК+, посвященная теме сокращения добычи нефти, должна пройти в Вене 6–7 декабря.

Рассогласованность, в свою очередь, может привести к несоблюдению договоренностей, подчеркнула Грушевенко. При этом выход Катара из ОПЕК даст не более 1% к понижению, добавила эксперт.

«Даже если Катар начнет наращивать добычу, то это будет не столь существенно для рынка: объем сокращения для Катара составлял 30 тыс. баррелей в сутки, в октябре он составил почти 40 тыс. баррелей в сутки, что указывает на определенные трудности и барьеры для увеличения добычи», — заключила представитель Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что соглашение об ограничении добычи нефти членами ОПЕК и присоединившимися к ним государствами будет продлено.

ОПЕК — межправительственная организация, созданная в 1960 году для координации продаж сырья и контроля цен на нефть. В картель входят страны – производители нефти, каждая из которых имеет свою квоту по возможной добыче и продаже сырья.

Членами ОПЕК являются Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. С 1998 года постоянным наблюдателем в конференциях ОПЕК является Россия.