Катар решил покинуть ОПЕК

Катар намерен покинуть Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил министр по вопросам энергетики страны Мухаммед бен Салех ас-Сада.

Как сообщает Bloomberg, страна приостановит свое членство в организации в январе.

По словам министра, Катар покидает ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что соглашение об ограничении добычи нефти членами ОПЕК и присоединившимися к ним государствами будет продлено.

ОПЕК – это межправительственная организация, созданная в 1960 году для координации продаж сырья и контроля цен на нефть. В картель входят страны-производителе нефти, каждая из которых имеет свою квоту по возможной добыче и продаже сырья. Членами ОПЕК являются Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. С 1998 года постоянным наблюдателем в конференциях ОПЕК является Россия.