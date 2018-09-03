СМИ узнали о планах Катара инвестировать миллиарды долларов в ФРГ

Власти Катара намерены инвестировать «миллиарды долларов» в проекты на территории Германии.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических кругах, эмир Катара объявит о решении 7 сентября на немецко-катарской экономической конференции, где в том числе будет присутствовать канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Информацию о совместных с Германией проектах изданию подтвердил катарский министр финансов Али Шериф аль-Эмади, однако подробностей сотрудничества он не раскрыл.

По данным газеты, катарское правительство уже инвестирует средства в крупнейшие немецкие компании, такие как Volkswagen, Siemens, Hochtief и Solarworld. Размер инвестиций Катара в экономику ФРГ оценивается в $20 млрд.​

Ранее посол России в Катаре Нурмахмад Холов рассказал, что Москва поможет Дохе в части строительства и оборудования спортивных объектов при организации чемпионата мира по футболу в 2022 году.