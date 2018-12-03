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Нефть подорожала почти на 5% на договоренностях России и Саудовской Аравии

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В понедельник, 3 декабря, мировые цены на нефть выросли почти на 5% из-за новостей о договоренностях России и Саудовской Аравии об ограничении добычи продукта.

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На торгах стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 4,91% — до $62,4 за баррель, сообщает «РИА Новости».

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не входящих в нее, в том числе и Россия, договорились сократить добычу в конце 2016 года. Стороны неоднократно продлевали соглашение.

1 декабря президент РФ Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальманом Аль Сауд на полях саммита G20 договорились об очередном продлении соглашения об ограничении добычи нефти.

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