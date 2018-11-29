Минфин признал влияние санкций США на Россию незначительным

В Министерстве финансов России оценили влияние американских санкций на отечественную экономику. По мнению и.о. главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрия Тимофеева, оно оказалось «относительно небольшим».

Об этом он заявил 29 ноября на конференции «Санкции и Россия: вместе навсегда?». По словам чиновника, такое стало возможным в том числе благодаря верным макроэкономическим решениям, принятым в последние годы.

«В любом случае мы готовы к различным сценариям, выстраиваем для себя планы реагирования — то, что мы будем делать. Собственно, из этого вытекает то, что делает правительство и департамент», — цитирует его «РИА Новости».

Тимофеев отметил, что у федеральных властей выстроен довольно большой системный план мероприятий в рамках мер по противодействию санкциям Вашингтона. «К сожалению, значительная часть работы «грифована», я не могу говорить сильно откровенно», — заметил представитель Минфина.

Вечером 28 ноября стало известно, что Европейский союз не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Эту информацию газете «Известия» подтвердили, как источник в европейских структурах, так и высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах.