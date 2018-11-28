Прямой эфир
Сюжет:

ЕС не будет вводить санкции против России из-за провокации Украины

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wiktor Dabkowski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом газете «Известия» рассказал источник в одной из структур ЕС.

Море от ума: украинская провокация в Керченском проливе завершилась провалом
Москва жестко отреагировала на действия Киева в территориальных водах РФ

«Мы высказываемся за прагматичный подход и дипломатическое урегулирование возникших противоречий», — указал европейский чиновник.

Данную информацию подтвердил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. По его словам, в беседах представители ЕС не говорят о каких-либо новых ограничительных мерах в отношении России. Напротив, они предлагают помощь в налаживании диалога с Киевом. Он добавил, что в ЕС осознают мотивы произошедшего в Керченском проливе.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы РФ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ. 

Подробнее читайте в материале «Известий», который будет опубликован 29 ноября:

«На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина начала переговоры с США о создании военной базы в стране
Военное положение на Украине официально вступило в силу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017