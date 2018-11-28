ЕС не будет вводить санкции против России из-за провокации Украины

Евросоюз не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом газете «Известия» рассказал источник в одной из структур ЕС.

«Мы высказываемся за прагматичный подход и дипломатическое урегулирование возникших противоречий», — указал европейский чиновник.

Данную информацию подтвердил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. По его словам, в беседах представители ЕС не говорят о каких-либо новых ограничительных мерах в отношении России. Напротив, они предлагают помощь в налаживании диалога с Киевом. Он добавил, что в ЕС осознают мотивы произошедшего в Керченском проливе.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы РФ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

Подробнее читайте в материале «Известий», который будет опубликован 29 ноября:

«На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ»