Дипломаты Германии и Франции не поддержали новые санкции в отношении РФ

Дипломаты Германии и Франции не считают необходимым усиления санкций в отношении Российской Федерации из-за инцидента с кораблями украинских ВМС в Керченском проливе. Об этом стало известно в среду, 28 ноября.

Обе страны на заседании европейских дипломатов в Брюсселе отметили необходимость развития мер по укреплению доверия. Как сообщает Die Welt, санкции к этому не относятся.

Накануне, 27 ноября, австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль не исключила введение новых санкций против России из-за инцидента. По ее словам, всё зависит от анализа фактов и от дальнейшего поведения сторон. Глава МИД также призвала решить конфликт «вербально», а не с «помощью оружия».

25 ноября три судна украинских военно-морских сил — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в российские территориальные воды в Черном море. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через Керченский пролив. Кроме того, военные корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, а также совершали «опасное маневрирование». По нарушителям был открыт огонь, суда и их экипажи были задержаны сотрудниками ФСБ. Министерство иностранных дел РФ назвало инцидент провокацией.