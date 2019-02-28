В Кремле не видят рисков для банковской системы РФ от новых санкций США

Москва не видит рисков для стабильности российской банковской системы от возможных новых санкций США, все превентивные меры приняты. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством», — сказал он.

По словам Пеcкoва, все превентивные меры уже предприняты, «поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока нет окончательной редакции законопроекта США о новых санкциях в отношении РФ.

«Мы будем внимательно наблюдать за ходом прохождения этого законопроекта. Безусловно, это очень серьезный материал. В случае реализации этого законопроекта это будет дополнительный удар по двусторонним отношениям», — отметил Песков.

Накануне конгресс США опубликовал обновленный законопроект под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), который предусматривает введение дополнительных санкций против России.