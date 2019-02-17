Орешкин исключил обвал рубля

Обвала рубля не произойдет. Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».

Министр также рассказал, что ставки по рублевым депозитам выше инфляции в настоящий момент делают выгодными сбережения в рублях.

«При цене на нефть выше $40 за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — цитирует Орешкина «РИА Новости».

Помимо этого, глава Минэкономразвития отметил, что краткосрочная волатильность курса рубля будет сохраняться по причине изменения ситуации на внешних рынках, а также по другим факторам.

«Но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться, что означает, что инвестиции в рублевые активы в долгосрочной перспективе будут приносить больший доход с учетом более высокого уровня процентных ставок, чем инвестиции в другие валюты», — добавил он.

В то же время Орешкин подчеркнул, что сбережения стоит хранить в той валюте, в которой их планируется в дальнейшем тратить.

Ранее 17 февраля Максим Орешкин сообщил, что политика Соединенных Штатов подрывает стабильность работы Всемирной торговой организации (ВТО).