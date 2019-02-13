Орешкин заявил об отсутствии планов повышения пенсионного возраста до 2036 года

В российском правительстве не планируют в ближайшие 17 лет обсуждать вопрос повышения пенсионного возраста. Об этом 13 февраля заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости».

«Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — отметил он.

Министр добавил, что без недавнего внесения изменений в пенсионное законодательство индексация пенсий на 7% с 1 января 2019 года была бы невозможна. В то же время он отметил, что долгосрочный эффект от повышения пенсионного возраста можно будет оценить лишь спустя несколько лет.

Летом этого года российский кабмин внес в Государственную думу законопроект, предусматривающий поправки в пенсионное законодательство страны. Он предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент России Владимир Путин внес в него коррективы, снизив возраст выхода женщин на пенсию до 60 лет, а также уменьшив на три года обязательный стаж, дающий право выйти на досрочную пенсию. Он составит 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

3 октября глава государства подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство страны.