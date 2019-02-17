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Орешкин заявил о подрыве работы ВТО Соединенными Штатами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Работу Всемирной торговой организации (ВТО) тормозит деятельность США. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 1» министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«(Недавно. — Ред.) состоялось большое заседание министров ВТО: организация сейчас де-факто не функционирует. Все процессы просто застопорились», — констатировал Орешкин.

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Он допустил, что теоретически вероятность прекращения существования ВТО существует. Но министр экономического развития отметил, что «мир не настолько раздроблен, потому что цепочки добавленной стоимости складывались годами и десятилетиями, за год так всё быстро разрушить нельзя». По этой причине, по мнению Орешкина, Россия не должна выходить из состава ВТО.

«Если Россия выйдет из ВТО, мы можем получить резкое ухудшение торговых условий с основными партнерами для наших металлургов, для ряда других компаний, которые поставляют на внешние рынки, ситуация резко ухудшится», — подчеркнул министр.

В августе прошлого года ВТО признала неправомерной часть норм ЕС. Речь идет о количественных ограничениях поставок газа из РФ по газопроводу Opal, включая 50-процентное использование его мощностей, а также нормах ЕС о продаже газа на бирже. При этом Москве не удалось оспорить требование ЕС по разделению управления газодобывающими компаниями.

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