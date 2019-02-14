Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России

Действующий прогноз по инфляции в России в 2019 году в 4,3% будет незначительно повышен, но останется в пределах 5%, заявил министр экономического развития РФ Максим Oрешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться», — цитирует главу ведомства «Интерфакс».

При этом на вопрос, будет ли прогноз по инфляции повышен с 4,3%, но при этом останется ниже 5%, Орешкин дал утвердительный ответ.

В опубликованном 12 февраля докладе Минэкономразвития сообщалось, что инфляция в России пройдет пиковые значения в 5,5–5,7% в марте–мае 2019 года, по итогам года при сохранении стабильного курса рубля она опустится ниже 5%.

Текущий прогноз ведомства по инфляции на 2019 год был сделан прошлой осенью, он составляет 4,3%, что существенно ниже прогноза Центробанка — 5–5,5%.