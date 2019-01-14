Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России

С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар, предполагают некоторые из опрошенных «Известиями» экспертов. Другие прогнозируют, что в случае сохранения высоких котировок нефти национальная валюта может даже укрепиться.

Сезонная помощь

Банк России, согласно бюджетном правилу, с 15 января по 6 февраля должен закупить для Минфина валюту на 266 млрд рублей. Таков объем ожидаемых сверхдоходов от продажи нефти в январе, следует из материалов Минфина, опубликованных 11 января.

На сообщение ведомства рубль пока не отреагировал (курс на Московской бирже сохранился на уровне 67 рублей за доллар), так как примерно такую сумму сверхдоходов рынок ожидал и ранее, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Влияние закупок, по его словам, в текущем месяце будет незаметным, так как в январе у национальной валюты традиционно сильные позиции благодаря сезонной более высокой разнице между экспортом и импортом.

Курс_1 Котировки на экране в здании Московской биржи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако уже в феврале, когда снизится значение сезонного фактора, курс при негативном развитии событий может начать падать до 68 рублей за доллар, считает аналитик.

Справка «Известий» Согласно действующему с 2017 года бюджетному правилу, сверхдоходы от продажи нефти дороже $40 направляются в резервные фонды, а именно в Фонд национального благосостояния. На сумму полученных сверхдоходов ЦБ как агент Минфина регулярно закупает валюту на открытом рынке. Однако с августа 2018 года Банк России такие операции не проводил. Тогда было решено их приостановить, чтобы дополнительно не ослаблять рубль. С тех пор Минфин закупал валюту напрямую у регулятора (тот делился своими резервами). Вернуться к закупкам на открытом рынке ЦБ обещал с 15 января.

Ослабление валюты до 68 рублей за доллар вполне вероятно, согласен с оценками эксперт Международного финансового центра Дмитрий Чечулин. По его мнению, это произойдет, если валюта на открытом рынке будет закупаться на весь объем сверхдоходов от продажи нефти, как это было ранее. Но ЦБ может подойти к возобновлению валютных интервенций с повышенной осторожностью и направить на закупки только часть объема сверхдоходов, полагает эксперт.

В декабре рубль упал примерно с 66 рублей за доллар в середине месяца до почти 70 рублей за доллар в последний торговый день перед каникулами. В праздничные дни российская денежная единица укрепилась до 67 рублей за доллар.

Так или иначе, верхняя граница стоимости российской валюты в I квартале этого года — около 70 рублей за доллар, считает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, основная причина возможного ослабления валюты — ожидание санкций.

В Минфине на вопрос «Известий» о том, каковы будут объемы закупок валюты на открытом рынке, ответили, что решение ЦБ примет самостоятельно. В Банке России информацию о возможных интервенциях не предоставили.

Переменчивая весна

К марту национальная валюта может ослабнуть еще больше — примерно до 69 рублей за доллар из-за исчерпания запаса прочности к интервенциям, считает Денис Порывай. При самом негативном сценарии ЦБ может даже вновь приостановить закупку валюты.

Для снижения давления на национальную валюту регулятор может поднять ключевую ставку уже на ближайшем заседании, полагает Денис Порывай. В последние месяцы ЦБ поднимал ставку на 0,25 п.п уже дважды — до 7,5% в сентябре и до 7,75% в декабре.

Определяющим поведение рубля фактором будет внешний фон, прежде всего цены на нефть, обострение торговых войн или новые санкции, полагает директор по аналитике КИБ банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев. В случае сохранения котировок нефти выше уровня $60/барр, а также при отсутствии новых внешних шоков, рубль может вырасти в I квартале до уровня 66 за доллар.

Нижняя граница для нашей денежной единицы — 64 рубля за доллар, полагает экономист Citi по России, Украине и Казахстану Артем Заигрин. Он согласен, что риски экономических ограничений уже в целом заложены в нынешний курс.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин ранее говорил, что ожидание покупок валюты заложено в курс рубля уже с конца ноября. В целом, по его словам, в I квартале давление на национальную валюту будет сравнительно низким — благодаря сезонности и более низким, чем в среднем по прошлом году, цен на нефть.

В декабре Минфин закупил валюту на 366 млрд рублей, а в ноябре — на 526 млрд.