В России запретили размещать хостелы в квартирах

Госдума 6 марта приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым жилые помещения в многоквартирных домах запрещается использовать для размещения xocтeлoв.

Документ устанавливает строгие требования для оказания услуг. В первую очередь помещение нужно перевести из жилого в нежилое. Квартиру или дом необходимо переоборудовать.

Среди других требований — наличие системы звукоизоляции номеров, средств противопожарной безопасности, а также сигнализации.