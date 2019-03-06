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Путин ратифицировал российско-шведскую налоговую конвенцию

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к конвенции между правительствами России и Швеции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол, который ратифицируется, предусматривает распространение действия российско-шведской конвенции не только на налоги, но и на капитал, передает ТАСС. Также изменяется перечень налогов, на которые распространяется документ, — к нему добавляется налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц.

Положения протокола соответствуют рекомендациям плана по противодействию размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS). В частности, речь идет о предотвращении ухода от уплаты налогов в обеих странах или получения двойного вычета.

5 марта стало известно, что представители Евросоюза планируют внести в черный список офшоров еще десять государств, являющихся «налоговыми гаванями». В перечень, по словам диписточника, войдут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бермудские Острова, Оман, а также страны Карибского бассейна и острова Тихого океана.

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