Налоговый режим для самозанятых предложили ввести во всей стране с 2020 года

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила с начала 2020 года ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан во всех регионах России. Об этом 13 февраля заявил глава организации Александр Калинин на Дне молодежного предпринимательства, проходящем в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума.

Он отметил, что с начала 2019 года в качестве самозанятых граждан зарегистрировалось уже более 20 тыс. человек, при этом большинство из них оказывают бытовые услуги. По словам Калинина, «это успех, безусловно». Тем не менее глава «Опоры России» назвал такой показатель «низко висящими плодами», поскольку те, кто зарегистрировался, знали о такой возможности и сами хотели это сделать.

«Дальше сложнее будет такой ритм держать. Вот мы предлагаем режим (самозанятых. — Ред.) сделать с 1 января 2020 года на все регионы», — пояснил Калинин.

С 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан действует налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Соответсвующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 ноября 2018 года. По новым правилам, самозанятые граждане обязаны платить налог в 4% при оказании услуг физическому лицу. При сотрудничестве с юридическим лицом налоговая ставка составляет 6% от суммы дохода.