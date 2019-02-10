С начала года в России зарегистрировались почти 20 тыс. самозанятых

Спустя пять недель после введения налога для самозанятых в этом качестве зарегистрировалось более 20 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказал глава ассоциации «Опора России» Александр Калинин, участвующий в разработке нового режима.

По мнению экспертов, «легализовать» работу самозанятых удалось благодаря упрощенной процедуре регистрации и низким налоговым ставкам, однако в полной мере оценить эффективность изменений можно будет лишь спустя полгода. Однако специалисты отмечают, что в сравнении с числом граждан, работающих «в тени», это «капля в море». Согласно подсчетам Минтруда и Счетной палаты, три года назад таких в стране было 15 млн.

Россияне не до конца понимают, как налоговые органы будут проверять их доходы, полагают эксперты. Кроме того, граждан пугает отсутствие информации о дальнейших перспективах эксперимента, который пока что действует лишь в четырех регионах России. Представитель «Опоры России» предлагает выделить на популяризацию налогового режима 1 млрд рублей.

Самозанятым считается человек, осуществляющий предпринимательскую деятельность без привлечения наемных работников. При этом максимальный доход такого лица не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Для регистрации гражданину необходимо пройти идентификацию по паспорту в мобильном приложении «Мой налог». После в нем необходимо размещать сведения о доходах и их источниках. Налог на прибыль в размере 4–6% переводится с банковской карты самозанятого автоматически.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Налог на выход: с начала года из тени выведено 20 тысяч самозанятых