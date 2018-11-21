ФНС упростит систему уплаты налогов для самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) России разработала специальный механизм уплаты налогов для самозанятых граждан. Об этом 21 ноября заявил глава ведомства Михаил Мишустин, передает телеканал РЕН ТВ.

Во-первых, для регистрации гражданам, которые работают на себя, нужно будет скачать приложение, затем указать в нем ИНН и паспортные данные.

«Второе — это отсутствие вообще какой-либо отчетности по этому поводу. То есть это виртуальная касса, без использования кассового аппарата. Раз в месяц будет происходить списание», — добавил Мишустин.

Наконец, самозанятые граждане будут освобождены от уплаты страховых взносов в соответствующем объема в конце года.

13 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях эксперимента по введению налога для самозанятых. Новый режим предполагает уплату налога в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам. В случае если речь идет о продаже товаров и услуг юрлицам и индивидуальным предпринимателям, налоговая ставка составит 6%.

прп