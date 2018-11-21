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ФНС упростит систему уплаты налогов для самозанятых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России разработала специальный механизм уплаты налогов для самозанятых граждан. Об этом 21 ноября заявил глава ведомства Михаил Мишустин, передает телеканал РЕН ТВ.

Во-первых, для регистрации гражданам, которые работают на себя, нужно будет скачать приложение, затем указать в нем ИНН и паспортные данные.

«Второе — это отсутствие вообще какой-либо отчетности по этому поводу. То есть это виртуальная касса, без использования кассового аппарата. Раз в месяц будет происходить списание», — добавил Мишустин.

Наконец, самозанятые граждане будут освобождены от уплаты страховых взносов в соответствующем объема в конце года.

13 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях эксперимента по введению налога для самозанятых. Новый режим предполагает уплату налога в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам. В случае если речь идет о продаже товаров и услуг юрлицам и индивидуальным предпринимателям, налоговая ставка составит 6%.

 

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