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Путин подписал закон о налоге для самозанятых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «налоге на профессиональный доход» (НПД), который будет действовать в ряде субъектов России. Документ был опубликован во вторник, 27 ноября, на официальном портале правовой информации.

Граждане будут уплачивать 4% с реализации товаров и услуг, индивидуальные предприниматели и юридические лица должны будут перечислять в казну 6% от своих доходов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Помимо этого, к средствам, с которых будут взиматься налоги, относятся доходы, получаемые от использования недвижимости и иного имущества.

При этом перешедшие на уплату налога для самозанятых не будут платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 13%.

На новый налоговый режим смогут перейти россияне в Москве и Московской области, Калужской области и Татарстане, чей доход не превышает 200 тыс. рублей в месяц, которые не имеют работодателя, не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

23 ноября Совет Федерации одобрил пакет законов о налогах для самозанятых граждан.

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