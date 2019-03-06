Рябков назвал важное условие для решения проблемы Корейского полуострова

Решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова возможно только на основании взаимных уступок, заявил в среду, 6 марта, замглавы российского МИДа Сергей Рябков, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

«Мы предостерегаем США от любых попыток нового нагнетания напряженности вокруг Корейского полуострова или использования угроз разного рода. Это совершенно не тот путь, который может в итоге вывести к нужному для всех решению», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, в Москве Вашингтону и Пхеньяну желают успехов по нахождению «общего знаменателя». Замминистра добавил, что саммит во вьетнамском Ханое помог сторонам лучше понять позиции друг друга.

27 и 28 февраля в Ханое проходил саммит глав США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. На следующий день переговоры завершились раньше, чем было запланировано. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

3 марта Болтон заявил, что встречу американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чем Ына в столице Вьетнама нельзя назвать провалом. По его словам, Трамп во время переговоров с лидером КНДР отверг требования Пхеньяна полностью снять со страны санкции. Таким образом, глава американского государства «проявил твердость» в отстаивании своего мнения, пояснил советник президента.