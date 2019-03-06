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Рябков назвал важное условие для решения проблемы Корейского полуострова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова возможно только на основании взаимных уступок, заявил в среду, 6 марта, замглавы российского МИДа Сергей Рябков, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

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«Мы предостерегаем США от любых попыток нового нагнетания напряженности вокруг Корейского полуострова или использования угроз разного рода. Это совершенно не тот путь, который может в итоге вывести к нужному для всех решению», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, в Москве Вашингтону и Пхеньяну желают успехов по нахождению «общего знаменателя». Замминистра добавил, что саммит во вьетнамском Ханое помог сторонам лучше понять позиции друг друга.

27 и 28 февраля в Ханое проходил саммит глав США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. На следующий день переговоры завершились раньше, чем было запланировано. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

3 марта Болтон заявил, что встречу американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чем Ына в столице Вьетнама нельзя назвать провалом. По его словам, Трамп во время переговоров с лидером КНДР отверг требования Пхеньяна полностью снять со страны санкции. Таким образом, глава американского государства «проявил твердость» в отстаивании своего мнения, пояснил советник президента.

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