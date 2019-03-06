Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР. Об этом заявили эксперты центра при Университете имени Джонса Хопкинса в США.

К таким выводам специалисты пришли в ходе изучения данных с коммерческих спутников, говорится в сообщении на сайте центра 38 North.

Отмечается, что КНДР с августа 2018 года прекратила работы по демонтажу ракетного полигона, а в период с 19 февраля по 2 марта на Сохэ эксперты заметили работы по восстановлению инфраструктуры.

В частности, к полигону подвезли два крана и строительные материалы, а рядом со стройплощадкой возвели новый объект, пишет «Газета.Ру».

В конце февраля в Ханое состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.