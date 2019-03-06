Прямой эфир

Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ

0
Фото: DigitalGlobe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР. Об этом заявили эксперты центра при Университете имени Джонса Хопкинса в США.

Торги остановились: почему Ким не убедил Трампа подписать соглашение
Лидер США отказался от уступок КНДР, но готов продолжить переговоры

К таким выводам специалисты пришли в ходе изучения данных с коммерческих спутников, говорится в сообщении на сайте центра 38 North.

Отмечается, что КНДР с августа 2018 года прекратила работы по демонтажу ракетного полигона, а в период с 19 февраля по 2 марта на Сохэ эксперты заметили работы по восстановлению инфраструктуры.

В частности, к полигону подвезли два крана и строительные материалы, а рядом со стройплощадкой возвели новый объект, пишет «Газета.Ру».

В конце февраля в Ханое состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы
СМИ узнали причину внезапного завершения саммита США и КНДР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017