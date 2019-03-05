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Россия никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в понедельник, 4 марта.

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«Мы никогда не признаем Северную Корею в качестве ядерного государства», — цитирует его «РИА Новости».

При этом Антонов отметил, что Москва приветствует позитивные усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и готова помочь советом Соединенным Штатам.

В Сингапуре летом 2018 года лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

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