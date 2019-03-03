Болтон отказался считать саммит США–КНДР провальным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье, 3 марта, что встречу американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чем Ына в столице Вьетнама Ханое нельзя назвать провалом.

Болтон отметил, что Трамп во время переговоров с лидером КНДР отверг требования Пхеньяна полностью снять со страны санкции.

«Таким образом, президент проявил твердость в отстаивании своего мнения. Он углубил свои отношения с Ким Чен Ыном. Я совсем не считаю провалом то, что национальные интересы Америки были защищены», — пояснил он.

Советник Трампа рассказал, что КНДР пошла на крайне осторожные и неполные уступки касательно сворачивания программ, в частности, по производству на ядерном комплексе в Йонбене, а также по переработке плутония для обогащения урана.

Помимо этого, советник президента США заявил, что предложенный Трампом вариант сделки с Ким Чен Ыном является наилучшим.

Ранее 3 марта стала известна одна из возможных причин внезапного завершения саммита США–КНДР. По версии издания The Sunday Times, Соединенные Штаты потребовали от Пхеньяна закрыть завод в городе Чхоллима, на котором ведутся работы по обогащению урана. На это требование делегация из Северной Кореи ответила отказом, что и привело к быстрому сворачиванию переговоров.

27 и 28 февраля в Ханое проходил второй саммит глав США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

В первый раз главы двух государств встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.