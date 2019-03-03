Прямой эфир

Болтон отказался считать саммит США–КНДР провальным

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье, 3 марта, что встречу американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чем Ына в столице Вьетнама Ханое нельзя назвать провалом.

Болтон отметил, что Трамп во время переговоров с лидером КНДР отверг требования Пхеньяна полностью снять со страны санкции.

Торги остановились: почему Ким не убедил Трампа подписать соглашение
Лидер США отказался от уступок КНДР, но готов продолжить переговоры

«Таким образом, президент проявил твердость в отстаивании своего мнения. Он углубил свои отношения с Ким Чен Ыном. Я совсем не считаю провалом то, что национальные интересы Америки были защищены», — пояснил он.

Советник Трампа рассказал, что КНДР пошла на крайне осторожные и неполные уступки касательно сворачивания программ, в частности, по производству на ядерном комплексе в Йонбене, а также по переработке плутония для обогащения урана.

Помимо этого, советник президента США заявил, что предложенный Трампом вариант сделки с Ким Чен Ыном является наилучшим.

Ранее 3 марта стала известна одна из возможных причин внезапного завершения саммита США–КНДР. По версии издания The Sunday Times, Соединенные Штаты потребовали от Пхеньяна закрыть завод в городе Чхоллима, на котором ведутся работы по обогащению урана. На это требование делегация из Северной Кореи ответила отказом, что и привело к быстрому сворачиванию переговоров.

27 и 28 февраля в Ханое проходил второй саммит глав США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

В первый раз главы двух государств встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп пообещал КНДР блестящее будущее
В КНДР допустили отказ от диалога с Вашингтоном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017