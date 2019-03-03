Трамп пообещал КНДР блестящее будущее

У Северной Кореи будет «блестящее экономическое будущее», если северокорейские власти заключат сделку с Вашингтоном, заявил президент США Дональда Трамп.

Как передает Reuters, выступая на ежегодной конференции активистов-консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC), Трамп пообещал, что экономику КНДР ждет процветание, если руководство страны договорится с США о ядерном разоружении.

«Но у них не будет экономического будущего, если у них будет ядерное оружие», — приводит его слова РБК.

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит глав США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения, однако они намерены продолжить переговоры в дальнейшем.

До этого лидеры США и КНДР встречались в Сингапуре летом 2018 года. По итогам саммита стороны подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.