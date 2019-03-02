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США подозревают КНДР в попытках киберограблений

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Власти США считают, что КНДР активизировала попытки с помощью кибератак похищать деньги у мировых банков.

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Помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс заявил CNN, что хакеры, контролируемые властями КНДР, оживились из-за американских санкций.

По его словам, используются различные способы: от блокировки внутренних систем банков и разблокировки за выкуп до безналичного перевода средств с чужих счетов путем подбора паролей к ним.

В мае 2017 года стало известно, что за кибератаками на Центробанк Бангладеш, откуда хакерам удалось вывести $81 млн, стоит группа Lazarus, которая действовала в интересах разведки Северной Кореи.

Помимо кибератаки на Центробанк, хакеры из Lazarus могут быть причастны к организации одной из самых крупных корпоративных утечек из кинокомпании, входящей в Sony Corporation.

Также хакеры ответственны за взлом сетей разных стран, включая фармацевтические компании Японии и Китая, а также университеты США, Канады, Великобритании и других стран.

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