Россияне стали меньше материться и чаще использовать иностранные слова

За прошедшие 10 лет граждане России стали активнее использовать в повседневной речи профессиональный и интернет-сленг, а также иностранные слова. При этом популярность русского мата в обществе снизилась, сообщается в исследовании «Великий и могучий: россияне о чистоте русского языка», размещенном 6 марта на сайте ВЦИОМ.

Профессиональный сленг и интернет-сленг ежедневно в своей речи используют 36% и 23% россиян соответственно, против 23% и 4% в 2008 году.

Если десять лет назад лишь 10% граждан прибегали в своей повседневной жизни к использованию иностранных слов, то в настоящее время этот показатель увеличился до 19%.

Помимо этого, россияне стали активнее использовать в речи пословицы и крылатые выражения (21% против 13% в 2008 году) и цитаты из литературных произведений, кино и песен (18% против 11%).

При этом ненормативную лексику граждане стали использовать реже. В 2008 году 44% участников опроса сказали, что они матерятся еженедельно. Сейчас их доля составляет 37%.

Говоря о том, что может вызвать у них чувство раздражения, 51% назвали намеренное искажение слов, 45% — использование жаргонных слов и выражений, 43% — ненамеренные ошибки в письме и речи, 35% — злоупотребление иностранными терминами.

Две трети — 68% — заявили, что иностранные заимствования и жаргонизмы наносят ущерб русского языку, который необходимо оберегать и бороться за его чистоту всеми доступными способами.

3 марта американский инженер и предприниматель, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).