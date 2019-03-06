Прямой эфир

Россияне стали меньше материться и чаще использовать иностранные слова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За прошедшие 10 лет граждане России стали активнее использовать в повседневной речи профессиональный и интернет-сленг, а также иностранные слова. При этом популярность русского мата в обществе снизилась, сообщается в исследовании «Великий и могучий: россияне о чистоте русского языка», размещенном 6 марта на сайте ВЦИОМ.

Профессиональный сленг и интернет-сленг ежедневно в своей речи используют 36% и 23% россиян соответственно, против 23% и 4% в 2008 году.

Сорвалась с языка: Финляндия закрыла программу изучения русского
Как и почему Хельсинки свернул эксперимент с введением второго языка в школах

Если десять лет назад лишь 10% граждан прибегали в своей повседневной жизни к использованию иностранных слов, то в настоящее время этот показатель увеличился до 19%.

Помимо этого, россияне стали активнее использовать в речи пословицы и крылатые выражения (21% против 13% в 2008 году) и цитаты из литературных произведений, кино и песен (18% против 11%).

При этом ненормативную лексику граждане стали использовать реже. В 2008 году 44% участников опроса сказали, что они матерятся еженедельно. Сейчас их доля составляет 37%.

Говоря о том, что может вызвать у них чувство раздражения, 51% назвали намеренное искажение слов, 45% — использование жаргонных слов и выражений, 43% — ненамеренные ошибки в письме и речи, 35% — злоупотребление иностранными терминами.

Две трети — 68% — заявили, что иностранные заимствования и жаргонизмы наносят ущерб русского языку, который необходимо оберегать и бороться за его чистоту всеми доступными способами.

3 марта американский инженер и предприниматель, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объявления во Внуково начнут дублировать на китайском языке
Захарова отреагировала на новые тенге без русского языка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017