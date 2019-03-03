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Илон Маск по-русски ответил на поздравления после стыковки Dragon 2 к МКС

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Фото: REUTERS/Steve Nesius
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Американский инженер и предприниматель, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

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«Спасибо за добрые слова!» — написал Маск в Twitter в воскресенье, 3 марта. Таким образом он ответил на сообщение читательницы, которая заявила, что глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и сама компания «вряд ли поздравят» SpaceX.

«Поэтому позвольте мне заверить вас, что все космические энтузиасты России рады видеть успешную стыковку и поздравляют вас и всю вашу команду!» — написала девушка.

«Роскосмос» пока не поздравил SpaceX, однако он выразил поздравление американскому Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

3 марта Crew Dragon успешно состыковался с МКС. Корабль в испытательном режиме был выведен на орбиту 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в штате Флорида. Вскоре первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Это первый в истории полет пилотируемой версии частного корабля Dragon. Полет проходил в испытательном режиме, без экипажа. На борту корабля находился лишь манекен, названный Рипли в честь героини серии фильмов «Чужой».

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.

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