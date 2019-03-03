«Роскосмос» поздравил NASA с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС

Госкорпораця «Роскосмос» поздравила Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с первой успешной стыковской пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) в беспилотном режиме. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 3 марта.

«Роскосмос» поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Ранее 3 марта Crew Dragon успешно состыковался с МКС.

Корабль Crew Dragon в испытательном режиме был выведен на орбиту 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Вскоре первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Это первый в истории полет пилотируемой версии частного корабля Dragon. Полет проходил в испытательном режиме, без экипажа. На борту корабля находился лишь манекен, названный Рипли в честь героини серии фильмов «Чужой». Если миссия будет успешной, компания Илона Маска может начать запуск астронавтов на орбиту этим летом. Это будет первый случай, когда частная компания отправит человека в космос.

Dragon-2 доставил на МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. Во время пресс-конференции, состоявшейся после пуска, глава SpaceX Илон Маск выразил озабоченность процессом стыковки, так как подобная операция ни разу не проводилась. Свои опасения насчет запуска высказывали и в «Роскосмосе».

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.