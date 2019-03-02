Маск показал запуск Dragon 2 и видео из кабины корабля
В Сети появилось видео запуска американского корабля многоразового использования Crew Dragon (Dragon 2). Кадры опубликовал основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте 2 марта.
SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo— Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.
Также Маск поделился записью из кабины, в которой находится манекен Рипли, названный в честь героини из фильма «Чужой». Людей на борту корабля нет.
Earth floats gently in zero gravity pic.twitter.com/XUH3KeDPVe— Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.
Корабль Crew Dragon (Dragon 2) в испытательном режиме был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 2 марта в 10:59 мск. Запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Вскоре первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Ожидается, что 3 марта корабль состыкуется с МКС и доставит 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. Во время пресс-конференции, состоявшейся после пуска, Маск выразил озабоченность процессом стыковки, так как такая операция ни разу не проводилась. Свои опасения высказывали и в «Роскосмосе».
Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.