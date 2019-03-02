Корабль с манекеном героини «Чужого» вышел на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли американский корабль многоразового использования Crew Dragon (Dragon-2) компании SpaceX. Об этом сообщает Discover Magazine.

Запуск был осуществлен в 10:49 мск с космодрома на мысе Канаверал в Калифорнии. Спустя 10 минут Crew Dragon успешно отделился от второй ступени Falcon 9 и начал самостоятельный полет. Теперь ему предстоит стыковка с МКС. Ожидается, что она состоится в воскресенье, 3 марта.

Это первый в истории полет пилотируемой версии частного корабля Dragon. Полет проходит в испытательном режиме, без экипажа. На борту корабля находится лишь манекен, названный Рипли, в честь героини серии фильмов «Чужой». Однако, если миссия будет успешной, компания Илона Маска может начать запуск астронавтов на орбиту этим летом. Это будет первый случай, когда частная компания отправит человека в космос.