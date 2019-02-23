Испытательный запуск новейшего корабля Crew Dragon к МКС пройдет в марте

Испытательный запуск новейшего корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС состоится 2 марта. Об этом сообщило NASA на своем сайте.

«Запуск состоится 2 марта в 02:48 (по времени Восточного побережья США, 10:48 мск)», — сказал представитель агентства Билл Герстенмайер.

Crew Dragon, или Dragon-2, — усовершенствованная версия частного многоразового космического корабля Dragon компании SpaceX. Модель была разработана по заказу NASA для доставки экипажа из семи человек на МКС и возвращения на Землю. Как и предыдущая версия, Dragon-2 будет выводиться на орбиту ракетой-носителем Falcon 9.

Изначально полет планировалось осуществить в феврале. Причина переноса — необходимость завершить испытания оборудования, а также подготовка диспетчеров полета и руководителей миссии.