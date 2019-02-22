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Глава NASA поздравил Израиль с запуском лунного аппарата

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Фото: TASS/ZUMA/NASA/Bill Ingalls
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Глава NASA Джим Брайденстайн 22 февраля в своем Twitter поздравил Израиль с успешным запуском первого частного аппарата к Луне и назвал это «историческим» событием.

Аппарат «Берешит» был запущен 21 февраля с военного космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:45 (04:45 мск) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

«Берешит» начал двухмесячное путешествие к Луне. Зонд должен совершить мягкую посадку на спутнике Земли 11 апреля.

Его задача — «пропрыгать» по Луне 500 или более метров, замерить магнитное поле, а также передать панорамные фото поверхности Луны в высоком разрешении, пишет «РИА Новости».

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